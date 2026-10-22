Глава Городского округа Пушкинский проинспектировал итог капремонта поликлиники №1

В Городском округе Пушкинский возобновила прием пациентов поликлиника №1 Пушкинской клинической больницы им. В. Розанова, прошедшая капитальный ремонт. Здание 2006 года постройки общей площадью около 6,5 тыс. кв. м преображали в течение 2,5 лет. Ремонт реализован при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Объект осмотрел глава округа Пушкинский Максим Красноцветов. По его словам, существенно улучшилась планировка кабинетов, а все шесть этажей теперь оформлены в едином фирменном стиле. В настоящее время в поликлинике завершают финальные этапы обустройства: в ближайшее время планируют запустить систему кондиционирования, а также закончить оформление буфета и гардероба на первом этаже.



В ходе работ специалисты полностью заменили инженерные коммуникации, сантехническое и вентиляционное оборудование, кровлю, лифты, а также системы пожарной сигнализации и оповещения. Внешний облик учреждения тоже изменился: смонтированы новые оконные блоки и двери, обустроены современные входные группы, благоустроена прилегающая территория.