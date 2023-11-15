Икра и водоросли: нутрициолог рассказала, как сохранить молодость и красоту кожи

Нутрициолог из Подмосковья Дарья Иванова рассказала, что употреблять в пищу, чтобы поддерживать молодость, здоровье и красоту кожи. Специалист представила топ-5 продуктов с anti-age эффектом.

Водоросли

Данная категория продуктов относится к суперфудам. Водоросли богаты витаминами и микроэлементами, они обладают мощным антиоксидантным действием, подчеркнула нутрициолог. Их регулярное употребление замедляет процесс старения.

Овощи и зелень

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Брокколи, цветная капуста и кейл богаты фолиевой кислотой и витаминами А, С и К. Также они содержат различные фитонутриенты и клетчатку. Такие продукты помогают восполнять дефициты. Кроме того, зеленые овощи и зелень имеют низкую калорийность, что позволит снизить вес.

Морепродукты, икра, рыба

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Данные продукты являются качественным источником белка и жиров. В них содержится калий, магний, йод, фосфор, омега-3 и витамины А, Е, D.

Субпродукты

Такие продукты богаты коллагеном и эластином, которые позволяют коже быть упругой. Также субпродукты содержат железо, цинк, магний, фосфор, ферменты и множество витаминов.

Авокадо, орехи, масло

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Данные продуты относятся к полезным жирам и являются источниками кислот омега-3 и омега-6. Они помогают организму справляться с окислительным стрессом.

Нутрициолог подчеркнула, что помимо правильного питания для сохранения молодости и красоты кожи также нужно вести активный образ жизни и спать не менее восьми часов.

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