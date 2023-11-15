Икра и водоросли: нутрициолог рассказала, как сохранить молодость и красоту кожи
Нутрициолог Иванова призвала употреблять водоросли для красоты и молодости кожи
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Нутрициолог из Подмосковья Дарья Иванова рассказала, что употреблять в пищу, чтобы поддерживать молодость, здоровье и красоту кожи. Специалист представила топ-5 продуктов с anti-age эффектом.
Водоросли
Данная категория продуктов относится к суперфудам. Водоросли богаты витаминами и микроэлементами, они обладают мощным антиоксидантным действием, подчеркнула нутрициолог. Их регулярное употребление замедляет процесс старения.
Овощи и зелень
Фото: [Unsplash]
Брокколи, цветная капуста и кейл богаты фолиевой кислотой и витаминами А, С и К. Также они содержат различные фитонутриенты и клетчатку. Такие продукты помогают восполнять дефициты. Кроме того, зеленые овощи и зелень имеют низкую калорийность, что позволит снизить вес.
Морепродукты, икра, рыба
Фото: [Unsplash]
Данные продукты являются качественным источником белка и жиров. В них содержится калий, магний, йод, фосфор, омега-3 и витамины А, Е, D.
Субпродукты
Такие продукты богаты коллагеном и эластином, которые позволяют коже быть упругой. Также субпродукты содержат железо, цинк, магний, фосфор, ферменты и множество витаминов.
Авокадо, орехи, масло
Фото: [Unsplash]
Данные продуты относятся к полезным жирам и являются источниками кислот омега-3 и омега-6. Они помогают организму справляться с окислительным стрессом.
Нутрициолог подчеркнула, что помимо правильного питания для сохранения молодости и красоты кожи также нужно вести активный образ жизни и спать не менее восьми часов.
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