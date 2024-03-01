Иммунолог Ермакова заявила, что вирус герпеса имеется у 90% взрослых людей

По словам врача-иммунолога Златы Ермаковой, вирус герпеса имеется у 90% взрослого населения, в активной фазе он поражает кожу, слизистую оболочку, глаза и даже нервную систему. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что инфекция попадает в организм через поврежденные участки слизистой и кожи. При этом нередко он протекает скрыто, а дает о себе знать в межсезонье, в период ослабления иммунной системы.

По мнению медика, в качестве профилактики вируса следует беречься от респираторных заболеваний, поскольку он передается чаще всего воздушно-капельным, контактно-бытовым и половым путем.

Она отметила, что важно также и укреплять иммунитет, следить за здоровьем желудочно-кишечного тракта и избегать контактов с заболевшим во время обострения у него герпеса.