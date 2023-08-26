Инфекционист рассказал, что делать в случае укола использованным шприцом

В случае случайного укола использованным шприцом нужно незамедлительно обратиться к врачам и сдать тесты на ВИЧ и гепатиты В и С. Риск заразиться низкий, но он все же есть. Об этом рассказал инфекционист Владимир Чуланов в беседе с изданием РИА Новости .

Ранее в полиции сообщали о том, что ребенок случайно укололся об шприц с неизвестным веществом внутри на пассажирском сиденьи автомобиля каршеринга 18 августа. После этого поступала информация о схожем случае в Подмосковье, где мужчина укололся об шприц в автобусе.

Врач рассказал, что в таких случаях имеется риск заражения заболеваниями, передающимися через кровь: ВИЧ, Гепатит В и Гепатит С.

Чуланов посоветовал в таких случаях сразу обращаться за медицинской помощью, чтобы обработать рану и провести дальнейшие обследования.

Инфекциолог отметил, что риск заражения низкий из-за того, что подобные заболевания долго без организма человека не выживают. Тем не менее, он посоветовал обследоваться в таких случаях, ведь подобные болезни протекают бессимптомно.