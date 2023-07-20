Институт ядерной медицины в Химках вошел в число мировых лидеров по лучевой терапии

Химкинское подразделение «Институт ядерной медицины» АО «Медицина» снова был признан одной из лучших мировых клиник по лучевой терапии.

Подмосковное учреждение занимает лидирующие места в рейтинге международного агентства по атомной энергии уже четвертый год.

Как отметил основатель института, президент АО «Медицина» и академик РАН Григорий Ройтберг химкинское учреждение уникально в своем роде. Люди готовы приезжать сюда ради действенного лечения, которое можно получить бесплатно за счет федерального бюджета.

«Приезжают к нам и жители других регионов. Едут даже с Камчатки и Ямала, не говоря уж о Центральной России», — подчеркнул академик.

Здесь практикуют лучшие методы лечения рака: последние медицинские технологические новинки, в том числе и инновации в области искусственного интеллекта, позволяют выявить заболевание на первых стадиях, а сама лучевая терапия проходит при минимальной нагрузке на организм человека. Также у докторов есть специальные планшеты, на которых отображается вся необходимая информация для лечения каждого пациента.

Само здания института сделано по международным экологическим стандартам. Электричество получается от солнечной энергии. Палаты же комфортно обустроены и оборудованы всем, что необходимо.

Напомним, что глава городского округа Химки Дмитрий Волошин в ежегодном отчете рассказал, что при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за последнее десятилетие в городском округе открыли восемь новых медицинских учреждений, а провели капитальный ремонт на 14 объектах. Волошин отметил, что система здравоохранения — одно из важнейших направлений для работы администрации Химок.

«Укомплектованность системы здравоохранения — 90%», — заявил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Также в Подмосковье взяли курс на привлечение новых кадров в поликлиники, чтобы сократить очереди на прием к специалистам. Для этого реализуется ряд мер поддержки работников системы здравоохранения.