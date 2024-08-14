Как определить спелый арбуз и сколько его можно хранить

Сезон продажи арбузов в Московской области продлится до первого ноября. Могут ли к этому времени ягоды стать перезревшими и чем опасны такие арбузы, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Анастасия Тараско.

Специалист отметила, что бахчевые могут храниться до четырех-шести месяцев при надлежащих условиях, транспортировке и реализации.

«Если арбуз был собран в августе, то он вполне может храниться до ноября. Это не противоречит установленным нормам и правилам. Другой вопрос, что при покупке необходимо обратить внимание на целостность арбуза: нет ли гнили, неприятного запаха. Кора должна быть целой и сухой, а условия хранения должны быть подходящими», — заявила Тараско интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По ее словам, помещение, в котором хранятся ягоды, должно быть проветриваемым и обрабатываться.

«Соответственно, нет понятия переспелого арбуза. Он может быть просто уже гнилой или с плесенью. Конечно, такая ягода не подлежит употреблению. Это может случиться и в августе, и сразу через неделю после урожая. Поэтому потребитель, конечно, может потребовать документы о перевозке и хранении продукта, но и сам должен обратить внимание на внешний вид», — подчеркнула диетолог.

Если арбуз имеет признаки гнили или повреждений, он может вызвать пищевую токсикоинфекцию.

«Согласно указанному ГОСТу, плоды арбуза должны быть зрелые, целые, здоровые, незагрязненные, с формой, окраской и блеском кожи свойственными для зрелых плодов. Они имеют ярко выраженный рисунок коры, поверхность блестящая, усик и плодоножка усохшие, мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, черного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнениий, сладкая на вкус», — рассказала Тараско.

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