«Минимальный эффект»: развеян миф об онкологии из-за бытовой химии

Американские ученые пришли к выводу, что химические вещества PFAS, содержащиеся в бытовой химии, способствуют возникновению рака у женщин. Исследование прокомментировала врач-онколог Эмма Гутиева, отметив, что не все так просто, как кажется на первый взгляд.

По словам специалиста, указанные элементы присутствуют практически везде в современном мире. Выборка же, представленная учеными, была настолько разнонаправленной, что выводы о развитии опухолей из-за PFAS выглядят неправдоподобно.

Американцы лукавят

«Фенолы и парабены являются доказанными химическими канцерогенами, однако они встречаются повсеместно, и доказать откуда конкретно и в каком количестве они влияют на организм, очень сложно. Эти вещества находятся и в дезодорантах, и в пластмассе, и в выхлопных газах, и в косметике. Процессы же канцерогенеза настолько многофакторны, что прямую корреляцию указанных в статье показателей провести невозможно», — заявила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Гутиева поспешила успокоить российских женщин — бытовая химия неспособна нанести столь серьезный вред здоровью. Опасные элементы в ней и правда присутствуют, но их воздействие на организм человека ничтожно.

«Канцерогенные химические вещества содержатся практически во всех бытовых средствах, однако точечно это имеет минимальный эффект и, соответственно, риск развития онкологического процесса», — подчеркнула онколог.

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Вред все-таки есть

В то же время дерматолог Наталья Жовтан рассказала, какого вреда со стороны упомянутых средств стоит опасаться в действительности.

«Эти средства призваны разрушать жиры или липиды, которые также находятся на коже рук, но в очень незначительных количествах. Есть риск спровоцировать сухость, повреждение гидролипидной мантии кожи и вызвать дерматит или экзему. Кроме того, при осаждении или вдыхании паров средств для очищения санфаянса можно получить не только раздражение слизистых дыхательных путей или глаз, но и повреждение кожи лица», — предупредила специалист.

Чтобы нивелировать последствия использования бытовой химии, врач советует употреблять продукты с высоким содержанием антиоксидантов. Это витамины А, С и Е, которые нейтрализуют свободные радикалы и препятствуют окислению коллагена и других клеток молодости.

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