Названы сроки нового всплеска заболеваемости коронавирусом

Новый всплеск заболеваемости коронавирусом в РФ ожидается в ноябре. Соответствующее заявление сделал иммунолог Николай Крючков, его слова передает радио Sputnik .

Рост заболеваемости был зафиксирован с конца августа и начала сентября, сообщил он. Более явный всплеск должен произойти в октябре, добавил Крючков.

По словам эксперта, пик осенней волны заболеваемости будет достигнут в ноябре, после чего, в декабре, традиционно пойдет на спад.

В то же время, он предупредил, что ситуация может резко измениться в конце января. По словам Крючкова, это произойдет из-за нового штамма вируса.

Потенциальную опасность представляет вариант вируса под названием «пирола», рассказал специалист. Он сообщил, что в России его еще не обнаружили, но штамм активно развивается и мутирует в остальных странах.

Крючков рассказал, что пока нет информации о том, что «пирола» опаснее «омикрона», но специалисты следят за ним, пометив его, как подозрительный.