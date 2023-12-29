Пациента с «болезнью викингов» прооперировали в подмосковном Долгопрудном

Семидесятилетний мужчина с жалобами на онемение и невозможность двигать безымянным пальцем левой руки поступил в Долгопрудненскую больницу. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что подобные симптомы начали проявляться у мужчины еще десять лет назад, тем не менее, пациент не обращал на это внимания, пока палец не согнулся и застыл перпендикулярно ладони, что уже стало доставлять определенные неудобства.

На консультации в поликлинике врачи диагностировали у пациента контрактуру Дюпюитрена или, как ее еще называют «болезнь викингов» — ладонный фиброматоз, то есть рубцовые деформации и укорочение сухожилий в области кисти, которые приводят к сгибанию и фиксации пальцев в неестественном положении и невозможности их полностью разгибать.

Заведующий травмацентром Долгопрудненской больницы Максим Цымбал рассказал, что в ходе операции были удалены патологически измененные участки сухожилия, которые и ограничивали функцию кисти. Сложность вмешательства заключается в том, чтобы не затронуть нервно-сосудистые пучки, так как их повреждение грозит самыми неприятными последствиями.

Операция прошла успешно, пациент в течение нескольких дней находился под присмотром сотрудников больницы, и на данный момент выписан на амбулаторное наблюдение. Моторика руки у него восстановилась.