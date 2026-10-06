Почти равный счет: названо число новорожденных в Рязани

Первый месяц осени принес в Рязанскую область настоящий демографический бум: в сентябре на свет появились 460 новых жителей региона. Как сообщает страница Перинатального центра в социальных сетях, статистика появления на свет оказалась практически равной — 232 мальчика и 228 девочек. Об этом сообщает издание 7info .

Шесть женщин в сентябре стали мамами сразу двоих детей, подарив области двенадцать новых граждан за один раз. Самым трогательным и сложным моментом месяца стало рождение двойняшек с экстремально низкой массой тела — 985 и 990 граммов. Благодаря профессионализму врачей этим малышам был дан шанс на жизнь. На другом конце весовой шкалы оказался настоящий богатырь — самый крупный новорожденный сентября весил 4830 граммов.

Такие показатели свидетельствуют о высокой концентрации рождений в регионе и подтверждают статус Перинатального центра как ключевого медицинского учреждения области. Работа с экстремально низкой массой тела требует от неонатологов ювелирной точности и применения передовых медицинских технологий. Тот факт, что выживаемость таких крошечных пациентов остается высокой, говорит о высоком уровне оснащения реанимации и квалификации персонала.

Ранее сообщалось, что в МОЦОМД помогли женщине родить двойню и стать матерью 15 детей.