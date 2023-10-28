«Похоже на вызывающие привыкание вещества»: названа основная опасность сахара

«Это приводит к меньшему контролю импульсов и ослаблению способности противостоять потреблению пищи, богатой жирами и сахаром. Также нужно помнить, что на сахар в организме распадаются на только сладости, но и пища, богатая простыми углеводами, вызывая такое же воздействие на мозг», — уточнила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».