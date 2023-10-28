«Похоже на вызывающие привыкание вещества»: названа основная опасность сахара
Врач Беляева рассказала, как избавиться от сахарной зависимости
Фото: [freepik.com]
Лишь редкие счастливчики могут без раздумья отказаться от пирожного или конфеты к чаю. Большинству же людей эта опция недоступна, и причина этому — зависимость от сахара.
Не сладостями едиными
Как пояснила врач общей практики Мария Беляева, долгосрочное потребление сахара меняет реакции мозга во время стресса и сильных эмоций.
«Это приводит к меньшему контролю импульсов и ослаблению способности противостоять потреблению пищи, богатой жирами и сахаром. Также нужно помнить, что на сахар в организме распадаются на только сладости, но и пища, богатая простыми углеводами, вызывая такое же воздействие на мозг», — уточнила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Фото: [freepik.com]
Похоже на привыкание
Дополнительно, уточнила собеседница, сахар вызывает много положительных эмоций, гасящих ежедневный стресс.
«Кроме того, употребление углеводов с высоким гликемическим индексом, в том числе сладких продуктов, вызывает быстрый всплеск уровня глюкозы и инсулина в крови. Исследователи предполагают, что эта реакция похожа на вызывающие привыкание вещества, что приводит к интенсивной и повторной «неконтролируемой» тяге к сахару. Получается порочный круг, заставляющий употреблять все больше и больше сахара», — добавила Беляева.
Отказываясь от сахара, отметила она, нежелательно делать это сразу и полностью. Более эффективно искать замену простым углеводам в более полезной пище (свежие и сушеные фрукты), а также искать другие источники снятия стресса, кроме еды.
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