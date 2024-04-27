Проблемы с памятью, сосудами, гормонами: врач раскрыла, почему опасно досыпать на выходных

Многие привыкли компенсировать недостаток отдыха в выходные, но выяснилось, что если переборщить со сном, то можно столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом рассказала врач общей практики Мария Беляева.

По словам медика, взрослому человеку необходимы около семи часов сна в день. Если эта цифра меньше, то появляется риск развития нарушений памяти, концентрации, обменных процессов в организме и возникновения заболеваний сердечно-сосудистой, гормональной систем.

«Для хорошего самочувствия желательно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Если наблюдается дефицит сна в течение рабочей недели, можно попробовать компенсировать его более длительным сном в выходные, что в долгосрочном периоде может помочь снизить риск осложнений от заболеваний сердца и сосудов», — пояснила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но речь идет не о том, чтобы спать полдня, добавила Беляева.

«Спать при этом нужно на один-два часа дольше, чем в течение рабочей недели. Более длительный сон не поможет компенсировать дефицит сна на неделе, но сильно собьет биологические ритмы организма. Особенно это заметно в зимний период при коротком световом дне», — подчеркнула эксперт.

Для поддержания хорошей работы всей гормональной системы и циркадных ритмов лучше спать в темное время суток, добавила врач.

«Гормональная регуляция — дело очень тонкое и тесно связано с работой нервной системы. Если ее нарушить, могут быть проблемы с работой внутренних органов», — уточнила медик.

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