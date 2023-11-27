Психолог Кирсанова пояснила опасность работы по ночам

По словам психолога Вероники Кирсановой, если человек по своему ритму является совой и более продуктивен именно ночью, то для него такой режим работы не несет никакой опасности, тем не менее ночная работа имеет серьезные минусы. Об этом сообщают « Известия ».

Она добавила, что в ночное время работа менее продуктивна, поскольку уменьшается качество внимания, человек может допускать больше ошибок, нарушать последовательность каких-то рабочих процедур.

По мнению специалиста, также увеличивается риск нарушения сна, становится труднее засыпать, сон может стать поверхностным, при пробуждении человек не ощущает бодрости и прилива сил. При этом даже дневной сон не может в полной мере компенсировать недостаток сна ночного.

Она уточнила, что те, кому приходится часто работать по ночам, сталкиваются с повышенным риском развития инфарктов, а также это может привести к увеличению веса и сопутствующим данной проблеме соматическим заболеваниям.