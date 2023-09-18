Роспотребнадзор: новый вариант коронавируса «пирола» более заразный

В Роспотребнадзоре рассказали о новом варианте коронавируса «пирола». По данным ведомства, на которое ссылаются РИА Новости, он имеет ряд мутаций в сравнении с ранее выявленным штаммом «омикрон».

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что ученые обеспокоены новым вариантом Covid-19 «пирола», который, по их мнению, может обходить действие вакцины. Накануне новый вариант инфекции обнаружили в США, Дании, Португалии, Израиле и Южной Африке.

«Новый вариант коронавируса (BA.2.86) «пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикрона», и он более заразный, чем его предшественники», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве также отметили, что вакцины, созданные для борьбы со штаммом «омикрон», эффективны и для «пиролы».

17 сентября администрация подразделения Минздрава Великобритании сообщила о вспышке заражений в лечебно-реабилитационном центре в Норфолке, а также в некоторых других регионах. Как отмечают специалисты, говорить о степени опасности нового штамма и способности его распространения рано.

5 мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус объявил об отмене статуса пандемии Covid-19. Вирус получил такой статус 11 марта 2020 года.