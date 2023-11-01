«Слабость и анемия»: названы страшные последствия отказа от мяса

Сегодня, 1 ноября, отмечается Международный день вегана. В отличие от вегетарианцев, они полностью исключают из рациона продукты животного происхождения — не только мясо, но и яйца, молоко и мед.

Одних привлекает этическая позиция веганов, а другие считают такую диету опасной для здоровья. Врач интегративной медицины и кандидат медицинских наук Руслан Масгутов назвал плюсы и минусы веганства.

Польза

Медик отметил, что веганская диета — это строгий переход исключительно на растительную пищу.

«Это также и отказ от ношения меха и кожи, но мы остановимся на питании. Растительная диета снижает риск некоторых заболеваний, например, сердечных, способствуя снижению артериального давления», — пояснил Масгутов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, люди, которые переходят на растительную пищу, имеют более высокие баллы в индексе здорового питания.

«Однако это связано не с отказом от мяса, а с тем, что веганы едят больше цельных растительных продуктов с минимальной обработкой: овощи, фрукты, бобовые, орехи и семена», — подчеркнул собеседник издания.

Вред

Специалист назвал и минусы полного отказа от продуктов животного происхождения.

Фото: [ pxhere.com ]

«Есть и обратная сторона: веганская диета приводит к нехватке витаминов группы B. Из-за этого снижается уровень гемоглобина, а также появляется слабость и анемия», — предупредил Масгутов.

Врач объяснил, что организм реагирует индивидуально при переходе на растительную пищу. Некоторым людям она идет на пользу, а кому-то вредит.

Ранее мы писали о том, почему стоит добавить в рацион водоросли.