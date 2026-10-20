Современная медтехника для эндоскопии поступила в учреждения Городского округа Пушкинский

Одним из учреждений, получивших новое оснащение, стал Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер в деревне Алешино. Еще весной туда поступила видеоэндоскопическая стойка — мобильный комплекс, предназначенный для проведения хирургических вмешательств через небольшие разрезы.



Сразу девять единиц медицинской техники передали и в Пушкинскую клиническую больницу имени В.Н. Розанова. Среди новинок — детская лапароскопическая стойка, гастроскоп, колоноскоп и бронховидеоскоп. Кроме того, больница получила эндоскопическую систему с дополнительными функциональными модулями, эндоскоп для обследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта, два ультразвуковых эндоскопа с радиальным и конвексным датчиками, а также артроскопическую стойку.



Цифровые технологии обеспечивают четкое изображение исследуемых участков и позволяют увеличивать органы до 30 раз. Такая детализация помогает медикам лучше рассмотреть изменения в тканях и повысить точность диагностических процедур.



Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».