Теледоктор Мясников заявил, что головокружение не возникает от чувств и весны

Каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал головокружение. При этом не всегда можно определить — это просто неприятное ощущение или симптом серьезного заболевания. Заслуженный врач РФ Александр Мясников перечислил виды головокружения и вероятные причины, которые стоят за ними. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, конкретно головокружение, неустойчивость походки является симптомом заболевания внутреннего уха. При этом в 80% это доброкачественное позиционное головокружение.

Телеведущий добавил, что причиной этого является то, что в ухе может накапливаться кальциевый песочек и начинает раздражать рецепторы полукружий уха.

По его мнению, головокружения из-за наступления весны и сильных чувств не бывает.