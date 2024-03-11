Теледоктор Мясников заявил, что головокружение не возникает от чувств и весны
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Каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал головокружение. При этом не всегда можно определить — это просто неприятное ощущение или симптом серьезного заболевания. Заслуженный врач РФ Александр Мясников перечислил виды головокружения и вероятные причины, которые стоят за ними. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, конкретно головокружение, неустойчивость походки является симптомом заболевания внутреннего уха. При этом в 80% это доброкачественное позиционное головокружение.
Телеведущий добавил, что причиной этого является то, что в ухе может накапливаться кальциевый песочек и начинает раздражать рецепторы полукружий уха.
По его мнению, головокружения из-за наступления весны и сильных чувств не бывает.