Травматолог Кучава назвал эффективный метод избавления от шишки на стопе

По словам врача-травматолога Эльдара Кучавы, шишки на стопах нередко передаются по наследству, однако избавиться от них проще всего именно хирургическим путем. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что случается такое, что данная проблема возникает на фоне плоскостопия, ношения узкой или слишком широкой обуви и высоких каблуков.

Медик подчеркнул, что чем раньше обратиться к ортопеду с шишкой, тем с большей вероятностью можно избежать грубых деформаций. Так, при начальной стадии решить вопрос возможно посредством ЛФК, массажа, физиотерапии, ношения спецстелек.

По его мнению, при лечении хирургическим путем ходить обычно разрешают уже на следующий день.