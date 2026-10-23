В больницу Красногорска закупили эндоскопическое оборудование: как это улучшит диагностику

В эндоскопическое отделение Красногорской клинической больницы поступило современное оборудование для визуализации — система позволит врачам точнее проводить диагностику и малоинвазивные вмешательства. Стоимость аппарата превышает ₽1 400 000, сообщает администрация муниципалитета.

Благодаря высокому разрешению, улучшенной цветопередаче и специальным режимам контрастирования медики могут выявлять патологии на ранних стадиях — в том числе минимальные изменения тканей, которые сложно заметить на обычных снимках.

Система дает возможность детально рассматривать слизистые оболочки, фиксировать фото и видео в высоком качестве, проводить прицельную биопсию под четким контролем. При операциях оборудование помогает лучше ориентироваться в анатомических структурах — это снижает травматичность и кровопотери, а также сокращает время процедур.

Закупка проведена в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Всего в больницы Подмосковья поставили свыше 230 единиц эндоскопического оборудования.