В рамках нацпроекта: больницы Городского округа Пушкинский оснастили новым неонатальным оборудованием

В медучреждения Городского округа Пушкинский продолжают поставлять современную медтехнику в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Реализация инициативы проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Данные устройства дают врачам возможность тщательно отслеживать состояние младенцев, поддерживать их жизненно важные функции и оперативно проводить диагностику.

Ключевым направлением оснащения стала помощь недоношенным детям. В 2026 году в отделения Пушкинской клинической больницы имени В. Розанова передали четыре единицы специализированного оборудования. Среди поступившей аппаратуры — стол для новорожденных с подогревом, два малогабаритных допплеровских анализатора сердечно‑сосудистой деятельности матери и плода, а также фетальный монитор.

Только в текущем году в больницы Подмосковья поступило более 400 единиц неонатального оборудования. В перечень входят аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных, инкубаторы, открытые реанимационные системы и иные профильные установки.