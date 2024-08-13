Врач объяснила, почему нельзя покупать грибы возле автомобильной дороги

Нередко на обочине дороги можно встретить продавцов фруктов, ягод и грибов. С одной стороны, это очень удобно, ведь можно закупиться по пути, но с другой — такие товары могут нанести вред здоровью. Врач-терапевт Видновской клинической больницы Сабина Дельманова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему нельзя покупать грибы, которые продаются возле автомобильных дорог.

По ее словам, грибы впитывают в себя вещества из земли и воздуха. Поэтому собирать и покупать их нужно в правильных местах.

«Нельзя собирать вдоль дорог, в промзонах, возле аэропортов. Дворы домов, городские парки и газоны тоже не место для тихой охоты. В целом в городской черте стоит крайне аккуратно собирать грибы, а лучше и вовсе не делать этого», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Дельманова подчеркнула, что грибы также не стоит покупать у случайных торговцев, а особенно у дороги.

«Собранные или долго находящиеся у дороги грибы накапливают вредные вещества от выхлопных газов проезжающих мимо автомобилей. Их употребление может привести к проблемам со здоровьем. А если вы идете в лес самостоятельно, не стоит забывать, что возвращаться лучше до обеда, чтобы переработать собранную добычу, так как срезанные грибы нельзя долго хранить», — заключила она.

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