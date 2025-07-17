Зачем россияне вдруг стали заворачивать роутеры в фольгу

В российских домах и офисах можно встретить необычное зрелище — Wi-Fi-роутеры, обернутые фольгой или украшенные алюминиевыми банками. Одни считают это народным лайфхаком для усиления сигнала, другие — защитой от вредного излучения. Но работает ли такой метод на самом деле? Разбираемся в вопросе с научной точки зрения.

1. Защита от излучения: работает ли фольга

Многие уверены, что роутеры излучают опасные электромагнитные волны, и пытаются экранировать их фольгой. Действительно, согласно нормам СанПиН, уровень излучения от некоторых роутеров может достигать 100 мкВт/см², что в 10 раз выше допустимого для стационарных приборов.

Но есть нюансы:

Фольга блокирует не только «вредное» излучение, но и сам Wi-Fi-сигнал — роутер просто перестанет раздавать интернет.

Перегрев устройства — фольга нарушает естественную вентиляцию, что может привести к поломке или даже возгоранию.

Реальная опасность преувеличена — мощность излучения роутера в сотни раз слабее, чем у микроволновки или смартфона.

Что делать вместо этого

Размещайте роутер подальше от спальных мест.

Отключайте его на ночь, если переживаете за излучение.

Используйте модели с регулируемой мощностью сигнала.

2. Усиление сигнала: миф или правда

Вторая причина использования фольги — попытка направить Wi-Fi-сигнал в нужную сторону. В теории алюминиевый экран может отражать радиоволны, но на практике все сложнее.

Фото: [ Фото: freepik.com ]

Как это должно работать (в идеале):

Отражатель (фольга или банка) фокусирует сигнал в одном направлении.

Расстояние до экрана должно быть равно ¼ длины волны (около 3 см для 2,4 ГГц).

Форма отражателя должна быть параболической для точного направления сигнала.

Почему это редко помогает

Неправильная установка — случайно прилепленная фольга не даст эффекта.

Риск поломки роутера — изменение параметров антенны может вывести ее из строя.

Нестабильность сигнала — даже если связь улучшится в одной точке, в других она может ухудшиться.

Что использовать вместо фольги

Wi-Fi-репитер — усиливает сигнал без риска для роутера.

Powerline-адаптеры — передают интернет через электропроводку.

Настройка роутера — смена канала или стандарта (например, 5 ГГц вместо 2,4 ГГц).

Стоит ли заворачивать роутер в фольгу

Для защиты от излучения — бесполезно и даже вредно (перегрев, потеря сигнала).

Для усиления Wi-Fi — в теории возможно, но на практике требует точных расчетов и может повредить устройство.

Лучше использовать проверенные методы: репитеры, Mesh-системы или правильную настройку роутера. А если очень хочется экспериментировать — хотя бы не закрывайте вентиляционные отверстия!