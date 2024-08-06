Заслуженный врач РФ Осипов назвал первые признаки алкоголизма

Даже легкое увлечение алкоголем может перерасти в зависимость, от которой очень тяжело избавиться, поэтому так важно сразу разглядеть первые ее признаки. Какое поведение человека можно считать «первыми звоночками», интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

По его словам, начальная стадия алкогольной зависимости длится до пяти лет.

«Первым признаком является желание много выпить, опьянеть. Дальше — привычка снимать напряжение алкоголем при возникновении любых ситуаций. Кроме того, меняется поведение при употреблении спиртного: человек становится шумным, громко и много говорит», — пояснил главврач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Осипов подчеркнул, что еще одним важным признаком начинающегося алкоголизма является прием спиртных напитков независимо от времени суток, то есть в течение всего дня.

«И привычку выпивать зачастую начинают замечать окружающие. Также характерным признаком алкоголизма является такое выражение: «если я захочу, я пить не буду». К спиртному могут предрасполагать генетическая предрасположенность, регулярность употребления таких напитков, достаточно большие объемы выпиваемого, общее состояние здоровья и состояние метаболизма», — заключил Осипов.

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