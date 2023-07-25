Жизнь в режиме «недоделывания»: стало известно, как уберечь здоровье в период магнитной бури

В ближайшее время ожидается усиление солнечной активности. Издание «Московский комсомолец» сообщает , что магнитные бури затянутся на два дня.

Как рассказала эксперт фарм-медсообщества, доктор Тата Лысогорова, магнитные бури на Земле влияют на самочувствие некоторых людей. Прежде всего это проявляется в недомогании и головной боли у метеозависимых.

«У таких людей в период бурь на 70% ухудшается состояние здоровья. Скачки артериального давления, инсульты и инфаркты приходятся на эти дни. Магнитные бури способствуют бессоннице. Кто-то плохо спит за один-два дня до бури, кто-то во время бури, кто-то после нее», — уточнила медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница добавила, что людям с метеозависимостью нужно быть особенно осторожными. Не рекомендуется пить кофе, алкоголь, от никотина тоже лучше отказаться.

«Чтобы уберечь себя от магнитной бури, не нужно ничего делать сверх нормы. Будьте расслаблены, самая сильная буря ожидается завтра. Живите в режиме «недоделывания». Как будто вам посоветовали недосолить, недоперчить. Это пойдет на пользу», — подытожила Лысогорова.

Ранее медик объяснил, при каких симптомах нужно вызывать скорую во время магнитных бурь.