«Крем уже не способен защитить»: косметолог раскрыла секреты эффективного ухода за кожей осенью

Осень — приятное, но часто холодное и ветреное время года. В этот период особенного ухода требует наша кожа, которая подвергается неблагоприятным воздействиям.

Косметолог Вера Слабова перечислила правила правильного ухода за кожей в осеннее время. По ее словам, осень — это идеальное время для ее восстановления и омоложения.

«В первую очередь, добавляем в уход сыворотки с антиоксидантами и витаминами для эффективного восстановления. Кожа, как и весь наш организм, страдает от авитаминоза, и пришло время питать ее внутренними ресурсами витаминов», — пояснила Слабова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению специалиста, осенью нужно особенно следить за кожей. Летом она находилась под жестким воздействием ультрафиолета, а осенью страдает от агрессивного воздействия окружающей среды.

«Во-вторых, переходите с легких флюидных кремов на более питательные. Дождь, ветер, а вскоре и снег могут раздражать чувствительную кожу лица, и легкий крем уже не способен защитить ее. Также рекомендую витаминные маски», — посоветовала собеседница.

Косметолог отметила, что также осенью полезно перейти на отбеливающие маски: они борются с пигментацией после долгого облучения летним солнцем. Осенью оно светит не так ярко, но также вредит коже из-за ультрафиолета. Также не время отказываться от солнцезащитного крема.

«Для популярных в осенний период пилингов посоветую использовать средства для очищения, содержащие AHA-кислоты. Они хорошо подготавливают кожу к пилингу. Наконец, осенью можно начинать пользоваться кремами и сыворотками с ретинолом», — подчеркнула Слабова.

Специалист заострила внимание на том, что ретинол — мощное средство для омоложения и лечения кожи. Вводите его в домашний уход постепенно, применяйте его вечером и только в осенне-зимний период.

«Ежедневное используя крема с ретинолом, можно уменьшить видимость морщин и прыщей. Но не забывайте об интенсивном увлажнении кожи с помощью легких сывороток. Помните, что в холодное время года коже нужна поддержка», — заключила собеседница.

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