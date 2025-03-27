«Авито»: большинство москвичей планирует потратить на рассаду около 5 тыс. руб.

Треть жителей Москвы планируют потратить на покупку рассады и семян в этом году от 5 до 10 тысяч рублей, большинство москвичей (47%) хотят уложиться в 5 тысяч рублей, выяснили аналитики «Авито». Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

У большинства (65%) жителей Москвы есть дача, 80% дачников планируют закупать или уже закупают рассаду, семена, инструменты для огорода и сада. Кто-то начал подготовку еще в январе (8%) и феврале (17%), большинство же запасается рассадой в марте (29%). На апрель закупку планируют 18% дачников, на май – 8%, отметили в «Авито».

Большинство москвичей (47%) не готовы тратить на покупку рассады свыше 5 тысяч рублей, 18% из них и вовсе хотят уложиться в 2 тысячи рублей. До 10 тысяч рублей на подготовку к дачному сезону выделяют 29% опрошенных, свыше этой суммы — 21%. По данным аналитиков, среди тех, кто указал точный бюджет, средняя сумма составила 9 тысяч рублей.

В основном московские дачники выращивают у себя в огороде зелень (74%) и овощи (70%). Третье место занимают корнеплоды (55%), за цветами ухаживают 50% респондентов, ягоду будут сажать 41%. В открытый грунт рассаду высаживают 70% москвичей, у 57% опрошенных также есть теплицы или парники. У 7% есть смарт-огород с автоматической системой полива. Вместе с рассадой дачник также покупают удобрения и инструменты для полива (48%), основной садовый инвентарь (48%), защитную экипировку (36%) и спецтехнику для сада и огорода (23%).

Ранее стало известно, что можно посадить на даче в апреле.