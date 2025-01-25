«Автотека»: 21,8% такси в Московской области занимают авто марки Kia

Автомобили марки Kia (21,8%) cтали самыми популярными среди такси в Московской области. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщили эксперты «Автотеки». В 2024 году наибольшую доли среди такси региона заняли машины от южнокорейских и европейских производителей.

На втором месте по популярности после Kia находятся автомобили Hyundai (18,5%), третье место занимает Skoda (9,9%). Кроме того, в пятерку самых распространенных марок вошли Volkswagen (8,5%) и Renault (6%).

Аналитики также назвали топ-5 самых популярных моделей авто в такси Подмосковья. Первое место занял Hyundai Solaris (14,29%). Также популярны Kia Rio (11,2%), Volkswagen Polo (6,89%), Skoda Octavia (5,5%) и Renault Logan (4,59%).

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