День святых Никифора и Панкратия 22 февраля: народные приметы, традиции и запреты

Верующие чтят память мученика Никифора и преподобного Панкратия 22 февраля. Также дату называют Лаптев День. Подробнее о святых и народных приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Святой Никифор жил в 3- веке. Он известен своей преданностью вере и милосердию. Преподобный Панкратий, живший позднее, был примером аскетизма и молитвенного подвига. Оба святых почитаются как целители и защитники от болезней.

В этот день крестьяне проверяли семена, готовили орудия труда. Считалось, что святые Никифор и Панкратий благословляют землю и помогают получить хороший урожай. Люди молились святым о здоровье скота и благополучии семьи, прося защиты от неурожая и голода. В некоторых регионах пекли специальные хлеба и угощали ими близких, в надежде на обильный урожай. Считается, что сны в ночь на Панкратия — вещие, а родившиеся 22 февраля становятся добрыми тружениками.

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Приметы

Лес шумит — к теплу;

Столбы возле солнца — на мороз;

Индюки разыгрались — к снегу;

В этот день холодно — март будет теплым;

Темная беззвездная ночь — скоро закончится зима;

Сильный мороз после Никифора зачастую бывает лишь ночью;

Свинья завизжала — к непогоде;

Увидеть рябчика на ветке ели — к холодам;

Под снегом ветви гнутся — к хорошему урожайному году;

Родившиеся в этот день становятся добрыми тружениками;

Сны в ночь на Панкрата считаются вещими, но если приснился лук — к неприятностям;

Если выставить семена на мороз, а затем внести в тепло — они «закалятся» и дадут хорошие всходы;

Для крестьян наступала тяжелая пора, так как запасы корма и продуктов истощались;

Согласно приметам, если в этот день начинали лечить заболевание, оно проходило в кратчайшие сроки.

Именины в этот день отмечают: Василий, Геннадий, Иван, Пётр и Тихон.

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