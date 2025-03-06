Экономят на любимых: стало известно, сколько московские мужчины готовы потратить на подарок к 8 Марта

Мужчины в Москве собираются потратить в среднем 6,6 тысячи рублей на один подарок к 8 Марта. Женщины же убеждены, что хороший презент стоит дороже — в среднем 7,2 тысяч рублей, выяснили аналитики «Авито». Результаты исследования стали доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В сумму от 1 до 3 тысяч рублей планируют уложиться 28% москвичей, столько же мужчин готовы выделить на подарок от 3 до 5 тысяч рублей. Сюрприз своими руками собираются сделать 9% жителей столицы, при этом хендмейд порадует только 6% опрошенных женщин. На маркетплейсах или онлайн-площадках подарки покупают 43% москвичей, в торговых центрах — 22%.

Половина мужчин в столице считает, что лучший подарок на 8 Марта — это сюрприз, и только пятая часть респондентов планирует узнать, что нужно любимой. Лидером среди желаемых подарков среди москвичек в 2025 году стали цветы (39%), деньги (32%), косметика и парфюмерия (31%), ювелирные украшения (27%), сертификат в СПА, салон красоты (22%). Преподнести букет своей избраннице на 8 Марта планируют 50% жителей столице, а вот деньги готовы подарить лишь 16%. Выбор в пользу косметики и духов сделали 28% мужчин, украшений — 19%.

Кроме того, 13% москвичей хотят подарить своим женщинам гаджеты для личного использования. По мнению 17% опрошенных женщин, товары для дома входят в антирейтинг подарков. Также 25% опрошенных не горят желанием получить спортивные товары или абонемент в фитнес, а 20% — книги. Бытовая техника на 8 Марта расстроит 15% женщин, при этом 9% мужчин планируют приобрести именно технику для кухни к празднику.

Пятая часть мужчин (21%) и женщин (20%) убеждены, что подарок может быть любым, потому что главное — внимание, отметили в «Авито».

Ранее стало известно, как правильно подобрать букет на 8 Марта, чтобы донести нужные чувства.