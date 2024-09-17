«Есть исключения»: выяснилось, как мошенники могут обойти блокировку iPhone после нововведений Apple

Компания Apple сообщила, что начнет удаленно блокировать ворованные iPhone и их составляющие. Могут ли мошенники обойти блокировку, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR Agency Анастасия Бастрыкина.

Она пояснила, что с новым обновлением iOS 18 в большинстве моделей айфонов, которые компания не относит к числу устаревших, появилась функция обнаружения краденных деталей.

«Ворованные айфоны чаще всего продают на детали, поэтому сформировался целый рынок краденных запчастей. Обновление, которое поможет выявлять такие детали, нацелено как раз на борьбу с ним», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Блокировать ворованные айфоны удаленно можно было и раньше, продолжила Бастрыкина. При этом у злоумышленников почти нет возможности обойти эту блокировку. А теперь, благодаря функции блокировки активации при попытке установить краденую деталь на айфон устройство ее распознает и ограничивает возможности использования, добавила она.

«Но есть исключения: воры могут подсмотреть или каким-то другим способом узнать код доступа к телефону. В этом случае они сразу могут поменять пароль Apple ID, и тогда уже у владельца почти не будет шансов вернуть телефон», — подчеркнула эксперт.

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