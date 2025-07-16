Этим знакам Зодиака нужно быть особенно осторожными в период ретроградного Меркурия с 18 июля по 11 августа

В период с 18 июля по 11 августа Меркурий будет находиться в ретрограде, то есть двигаться в обратном направлении. В период ретроградности планет может выходить из строя техника, а также обострены все эмоции. На кого из знаков Зодиака Меркурий повлияет в большей степени, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Элиана Астратова.

По словам эксперта, особое влияние планета окажет на Близнецов, Дев и Стрельцов. Близнецы, как управляемый Меркурием знак, могут столкнуться с недопониманием и проблемами в коммуникациях.

«Девы могут испытывать трудности в организации и планировании. Стрельцам стоит быть внимательными к деталям и избегать спешки в принятии решений. Остальным знакам стоит сохранить осторожность в деловых контактах и общении, чтобы избежать недоразумений», — пояснила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В период ретроградного Меркурия важно быть внимательнее к своим словам и действиям, продолжила эксперт. Возможны проблемы с техническими устройствами, путаница в информации, а также трудности в коммуникациях.

«Стоит обратить внимание на эмоции и избегать конфликтов с близкими. Может потребоваться время для принятий решений и лучше не торопиться. Возможны недоразумения в финансовых вопросах. В это время полезно уделить внимание старым проектам и завершению неоконченных дел. Главное — сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, ведь период может принести неожиданные повороты», — заключила Астратова.

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