Европейцы не просто так боятся ядерной войны: эксперты допустили фронтальное столкновение России и Европы на Украине

Если в ближайшее время не произойдет заморозки украинского конфликта, то он может привести к фронтальному столкновению России и Европы на территории Украины, которое перерастет в ядерную эскалацию. Политолог Борис Межуев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» отметил, что не видит ничего невозможного в развитии подобного сценария.

Европейские страны начали подготовку граждан к ядерной войне с Россией, пишет издание The Economist. Так, например, Швеция разослала населению 5 млн листовок с основными принципами выживания, власти призвали народ заранее продумать план действий в случае нападения на страну. Кроме того, Польша начала активно закупать вооружение и готовить граждан к возможному конфликту. Отчасти публикации европейских СМИ вызваны желанием не допустить подобного сценарий, то есть путем нагнетания страхов создать страх, чтобы предупредить эскалацию конфликта, сообщил Межуев.

«Но отчасти это трезвое понимание того, что дело идет к фронтальному столкновению России и Европы на территории Украины. Если в ближайшее время все-таки заморозка не будет осуществлена, на которой настаивают американцы, то, скорее всего, этот конфликт (столкновение РФ и Европы, — прим. ред.) состоится и перерастет в ядерную эскалацию. Я не вижу в этом ничего невозможного, страны готовятся к этому. Может быть, сливы в прессу есть некоторое желание предупредить самое опасное развитие событий, чтобы не допустить чего-то подобного. Основания тревожиться у человечества есть», — заявил политолог.

По его словам, психологически страх на данный момент не ощущается, но логика развертывания эскалации заставляет думать, что опасения европейцев имеют под собой некое основание. Если переговоры России и США ни к чему не приведут, Европа уже не станет отступать, скорее всего, ситуация обернется введением войск на территорию Украины.

«Меня беспокоит ситуация в Прибалтике. Постоянное педалирование, особенно европейцами, Прибалтийского региона как возможного места будущей конфронтации, конечно, заставляет думать, что что-то может случиться и здесь, не только на Украине. Что-то может произойти в Прибалтике после того, как конфликт достигнет максимума на украинской территории. Я не знаю, что имеется ввиду конкретно, но ясно, что регион перестал быть спокойным», — подчеркнул эксперт.

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