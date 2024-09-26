Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 года

Экстрасенс Инна Алексеева (Мишина) рассказала «Подмосковье сегодня», что ждет знаки зодиака в любви, работе и здоровье в октябре 2024 года, а также дала несколько советов о том, как избежать трудностей.

Овны, тельцы, близнецы

Родившиеся с 21 марта по 19 апреля Овны, по словам эзотерика, могут готовиться к новым знакомствам, а одинокие представители знака встретят кого-то интересного.

«В работе ваша энергия поможет справиться с трудными задачами, поэтому продолжайте стараться над проектами. В области здоровья обратите внимание на баланс между работой и отдыхом. Регулярные физические нагрузки помогут поддерживать тонус. Но избегайте конфликтов с коллегами, особенно в начале месяца», — сказала Алексеева.

Тельцы, родившиеся с 20 апреля по 20 мая, могут встретиться с некоторыми недоразумениями в отношениях.

«Постарайтесь открыто обсуждать свои чувства. Пора проявить креативность в работе, ведь успех ждет тех, кто готов рисковать. Также позаботьтесь о своем питании и отдыхе, избегайте переутомления. И не бойтесь делиться своими идеями с руководством», — добавила экстрасенс.

Близнецов, которые родились с 21 мая по 20 июня, ждет отличный месяц для романтических свиданий.

«Обратите внимание на старые знакомства. Также это подходящее время для командных проектов в карьере. Сейчас успех зависит от сотрудничества. Важно следить за состоянием дыхательных путей. Полезны регулярные прогулки на свежем воздухе. Но старайтесь избегать поверхностных решений в важных вопросах», — пояснила Алексеева.

Раки, львы, девы

Родившиеся с 21 июня по 22 июля Раки могут готовиться к возможным переменам в отношениях.

«Важно обсуждать будущее отношений с партнером. В работе старайтесь сосредоточиться на планировании, так как много задач требуют вашего внимания. Также будут полезны упражнения для укрепления мышц, потому что возможны проблемы с нижней частью спины. И самое важное — не стесняйтесь просить помощи у близких», — подчеркнула ясновидящая.

Для Львов, которые родились с 23 июля по 22 августа, наступает период страсти и романтики. Одинокие Львы, по словам экстрасенса, могут найти свою любовь.

«В работе пришло время для признаний ваших заслуг. Дайте себе возможность блеснуть. В сфере здоровья стремитесь к активности и избегайте избыточного стресса. В этот месяц не бойтесь брать на себя ответственность», — продолжила она.

Девам, родившимся с 23 августа по 22 сентября, следует уделить внимание старым отношениям. Старая любовь может вновь заявить о себе.

«Месяц хорош для анализа и планирования в работе, но старайтесь избегать критики коллег. Не менее важно следить за пищеварением и чувством усталости. Постарайтесь быть более расслабленными, а также избегайте переутомления и эмоциональных нагрузок», — посоветовала эзотерик.

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Весы, скорпионы, стрельцы

Для родившихся с 23 сентября по 22 октября Весов наступает отличное время для общения и установления новых связей.

«Ваши чарующие манеры помогут привлечь внимание. В работе возможны новые проекты, поэтому будьте открыты для изменений. А еще — уделите внимание ментальному здоровью. Старайтесь практиковать медитацию и йогу. Избегайте ненужных споров по мелочам», — добавила Алексеева.

У Скорпионов, которые родились с 23 октября по 21 ноября, дружеские отношения могут перерасти в нечто большее, поэтому будьте готовы к признаниям.

«Используйте свои аналитические способности для решения сложных рабочих задач. Не забывайте заниматься профилактикой здоровья. Стресс может негативно сказаться на вашем состоянии. Также избегайте крайностей — как в работе, так и в личной жизни», — подчеркнула эксперт.

Для Стрельцов, рожденных с 22 ноября по 21 декабря, начинается время приключений и романтики. Самое время пробовать с партнером что-то новое.

«В карьере удача будет на вашей стороне. Вы заслуживаете похвалу за свои усилия. Но следите за состоянием суставов. Может помочь регулярная физическая активность. А еще — будьте осторожны в финансовых вопросах», — пояснила Алексеева.

Козероги, водолеи, рыбы

Козерогам, которые родились с 22 декабря по 19 января, в октябре придется столкнуться с трудными вопросами в отношениях, но поможет открытое общение с партнером.

«В работе начинается период стабильности и роста, сквозь трудности к успеху. Обратите внимание на уровень вашей энергии и найдите время для восстановления. Важно избегать коррупции и неэтичного поведения», — добавила эзотерик.

У Водолеев, рожденных с 20 января по 18 февраля, возможны интересные встречи и захватывающие свидания. Не стоит отказываться от общения.

«В сфере карьеры — это время для инновации и нестандартных решений. Ваши идеи заиграют в новом свете. Однако пора заняться спортом или активным хобби, потому что это приведет в форму и поднимет настроение. Старайтесь избегать изоляции и встречаться с друзьями», — посоветовала ясновидящая.

Ну а Рыбам, которые родились в период с 19 февраля по 20 марта, возможно, стоит прояснить свои чувства. И общение с партнером вам в этом поможет.

«Начинается период стабильности в работе. Рассмотрите возможность обучения новым навыкам, но будьте внимательны к своему психоэмоциональному состоянию. Найдите время для релаксации и не забывайте о своих потребностях и границах», — заключила Алексеева.

Ранее эзотерик рассказала, сможет ли Елена Блиновская когда-нибудь снова начать вести марафоны.