Готовим семена уже сейчас: что можно посадить на даче в апреле

В апреле на даче можно начать сажать различные овощи и зелень, особенно учитывая, что к этому времени почва уже начинает прогреваться и риск заморозков значительно снижается. Однако подготовка семян уже в середине марта даст дополнительное время для проращивания и закалки растений перед высадкой. О том, что можно начать сажать на даче уже в апреле и какие растения стоит подготовить к высадке уже в середине марта, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала садовод Надежда Кашнова.

По словам эксперта, первые растения, которые можно высаживать в апреле, — это различная зелень, например укроп, петрушка, шпинат и салат.

«Эти культуры довольно устойчивы к похолоданиям и быстро прорастают. Если говорить о корнеплодах, таких как редис и морковь, их также можно сеять в апреле. Для этого следует заранее подготовить семена, замочив их в воде на несколько часов. Это поможет ускорить прорастание», — пояснила садовод интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также можно рассмотреть возможность посева гороха, который отлично подходит для весеннего выращивания.

«Важно не забыть про утепление, если ночные температуры все еще могут опускаться ниже нуля. Кроме того, можно начать подготовку почвы, добавляя в нее компост или перегной, чтобы обеспечить растениям необходимые питательные вещества», — заключила садовод.

Ранее эксперт рассказала, что можно начать сажать в Подмосковье уже ранней весной.