Хуже, чем спиртное: россиян предупредили об опасности безалкогольного пива

Безалкогольное пиво — верный способ почувствовать хмельной вкус, когда нельзя выпить спиртного. Однако не стоит думать, что имитация пенного абсолютно безвредна для организма. Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» об опасности безалкогольного пива.

При выборе между алкогольным и безалкогольным напитком эксперт посоветовала исходить из индивидуальных предпочтений и состояния здоровья. Этанол, содержащийся в традиционном пенном, может вызвать зависимость или спровоцировать проблемы со здоровьем. Несмотря на то, что безалкогольное пиво не содержит значительного количества спиртного, оно также имеет свои недостатки и из-за возможного высокого содержания сахара и калорий вполне способствует набору веса и метаболическим нарушениям, предупредила Сухорукова.

«Некоторые безалкогольные сорта могут содержать добавки, которые не всегда полезны для организма», — добавила гастроэнтеролог.

Мнимая безопасность безалкогольного пива не делает его потребление неограниченным. Врач отметила, что важно помнить о мере, выпивая напиток.

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