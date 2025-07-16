Илон Маск бросил вызов Трампу: кто боится раскрытия дела Эпштейна

Предприниматель Илон Маск вновь призвал президента США Дональда Трампа обнародовать документы о деле Джеффри Эпштейна — американского финансиста, обвиненного в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. По словам Маска, публикация этих документов может затронуть интересы высокопоставленных лиц, включая самого Трампа. Подробнее о деле — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Дело Эпштейна

Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года в Нью-Йорке. Федеральные власти обвиняли его в создании сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних на территории США. По данным следствия, он и его окружение в течение многих лет привлекали девушек, в том числе несовершеннолетних, для оказания интимных услуг. В августе 2019 года Эпштейн был найден мертвым в камере тюрьмы MCC в Нью-Йорке. По официальной версии, речь шла о самоубийстве, однако ряд обстоятельств (в том числе отключение камер видеонаблюдения и отсутствие охраны) вызвали вопросы у правозащитников и общественности.

В 2021 году его партнерша Гешлайн Максвелл была признана виновной в содействии сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и приговорена к 20 годам заключения. Параллельно началось обсуждение так называемого «client list» — предполагаемого списка известных клиентов Эпштейна, которым могли быть предоставлены сексуальные услуги. Существование этого списка официально не подтверждено.

Расследование и документы

В июле 2025 года Министерство юстиции США и ФБР заявили, что не обнаружили так называемого «черного списка» клиентов, а доказательств сговора или системы шантажа нет. Также было признано, что ряд видеозаписей из камеры, где содержался Эпштейн, оказался утрачен, передает AP News.

Тем не менее, Конгресс продолжает разбирательства. Демократы предложили законопроект о публикации всех документов, связанных с делом Эпштейна, включая списки гостей его резиденций. Однако республиканцы, включая сторонников Дональда Трампа, заблокировали инициативу на голосовании в начале июля, передает The Guardian.

Фото: [ сommons.wikimedia/Michael Vadon ]

Позиция Маска

Илон Маск отреагировал на ситуацию в своем аккаунте X, обвинив Дональда Трампа в нежелании раскрывать документы. Публикация появилась на фоне призыва Трампа прекратить нападки на членов его команды из-за документов, связанных с покойным финансистом.

«Серьезно. Он сказал „Эпштейн“ полдюжины раз, одновременно призывая всех прекратить говорить об Эпштейне. Просто обнародуйте материалы, как и обещали», — написал Маск.

По словам Маска, отказ опубликовать файлы подрывает доверие к политическому истеблишменту и идет вразрез с обещаниями Трампа «бороться с коррупцией».

Предприниматель добавил, что «это — последняя капля» и пообещал добиваться прозрачности в этом вопросе. По оценке Newsweek, заявление Маска может усилить внутриполитический конфликт среди сторонников движения MAGA, часть которых также требует полного обнародования архивов Эпштейна.

Реакция Трампа

Дональд Трамп отреагировал на обвинения, назвав тему «переоцененной» и не представляющей интереса. По данным Time, его окружение считает действия демократов и Маска политически мотивированными и направленными на отвлечение внимания от предвыборной кампании экс-президент США Джо Байдена.

Дело Эпштейна с 2019 года остается предметом пристального внимания СМИ и общественности. Несмотря на официальное завершение расследования, интерес к возможной причастности представителей политических и бизнес-элит не снижается. Заявления Илона Маска вновь активизировали дискуссию о прозрачности и политической ответственности.

Ранее стало известно, что Трамп назвал Россию победителем в украинском конфликте.