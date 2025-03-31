Как родилась традиция шутить на 1 апреля: история праздника и обычаи разных стран

Первый день апреля уже долгие годы ассоциируется у кого-то с веселыми шутками и розыгрышами, а у кого-то — с не очень приятными воспоминаниями о таких же шутках и розыгрышах. Однако традиция шутить над людьми 1 апреля имеет глубокие исторические корни и несколько разных трактовок. Подробнее об истории праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и основные версии

Есть версия, что истоки традиции разыгрывать друзей восходят к целому ряду культурных и исторических практик, которые существовали на протяжении веков. Одним из наиболее популярных предположений является связь с празднованием весеннего равноденствия, когда народы отмечали приход весны и обновление природы. В это время года часто совершаются шутливые обряды и розыгрыши, связанные с пробуждением жизни и радостью.

В Европе традиция розыгрышей на 1 апреля прослеживается с VI века, когда переход на Грегорианский календарь в 1582 году изменил начало Нового года с конца марта на 1 января. Люди, которые продолжали отмечать Новый год в старую дату, становились объектами насмешек и шуток, и их стали называть «апрельскими дураками». Таким образом, на 1 апреля люди начали подшучивать над теми, кто не принял новое летоисчисление.

Фото: [ freepik.com ]

Традиции в разных странах

Первый день апреля в разных странах отмечают по-разному. Например, во Франции и Италии 1 апреля называется «День рыбаков» или «Апрельская рыба». В этот день люди прикрепляют бумажных рыб к спинам своих друзей в шутку.

В Великобритании и США люди также отмечают 1 апреля, но здесь не существует формальной или особенной темы, как это бывает во Франции. Все устраивают розыгрыши, которые могут варьироваться от безобидных шуток до более сложных и креативных фокусов. Местные СМИ и телекомпании часто участвуют в праздновании, публикуя вымышленные истории или забавные репортажи.

В Шотландии день шуток продолжается два дня — 1 и 2 апреля. Первый день называется «Hunt the Gowk Day», что связано с поиском «гавку» или дурака. На второй день — «День кривдника», шутки продолжаются.

В России праздник тоже проводится достаточно массово. Некоторые крупные компании разыгрывают своих клиентов. Например, в 2019 году в рамках совместной рекламной кампании «Билайн» и Ольга Бузова объявили о запуске мобильного оператора «Бузлайн». Сеть ресторанов Burger King однажды объявила о запуске фирменной зубной пасты со вкусом «Воппера» — одного из основных сэндвичей компании, а «Альфа-Банк» анонсировал версию мобильного банка для телефона Nokia 3310.

Ранее эксперт рассказала гороскоп для всех знаков Зодиака с 31 марта по 6 апреля.