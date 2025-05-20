Киви, ананас и сельдерей: врачи назвали продукты, помогающие похудеть

Многие худеющие люди не раз слышали понятие «продукты с отрицательной калорийностью». Считается, употребляя их в пищу, можно худеть, так как энергетическая ценность продуктов ниже, чем количество калорий, которые сжигаются при их усвоении. Однако этот термин — всего лишь маркетинг, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

Но худеть с помощью продуктов на самом деле можно, главное употреблять именно те, которые имеют низкую энергетическую плотность, а также содержат много клетчатки и воды, отметила врач.

«Они действительно способствуют снижению веса за счет того, что насыщают, но при этом не перегружают калориями. К примеру, огурцы, сельдерей, кабачки или брокколи, которые богаты клетчаткой и улучшают метаболизм. Ягоды, включая чернику, малину, смородину, содержат мало сахара, но много антиоксидантов», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Грейпфрут, киви, апельсин и ананас, продолжила врач, ускоряют пищеварение, содержат много воды и витамина C.

«Эти продукты не сжигают жир напрямую, но помогают создать дефицит калорий и насытить организм при минимальной энергетической нагрузке. Это отличный способ есть вкусно, не голодать и худеть. Но чтобы даже эти полезные продукты не нанесли организму вред, важно регулярно проходить профилактические осмотры, а также не забывать о диспансеризации», — заключила Лозикова.

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