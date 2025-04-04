Конец близок: Трамп уверен в готовности Путина и Зеленского к сделке, но Киев не хочет мира

Со стороны Украины и лидера киевского режима Владимира Зеленского нет абсолютно никаких шагов, свидетельствующих о готовности заключить сделку с Россией, которая бы устраивала обе стороны. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Дмитрий Аграновский.

Президент США Дональд Трамп уверен, что российский лидер Владимир Путин и глава Киева Владимир Зеленский готовы заключить сделку по Украине. Об этом республиканец сообщил журналистам в четверг на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Майами. По словам политолога Аграновского, Зеленский, наоборот, делает не просто уверенные, а грубые заявления о несогласии на демилитаризацию и признание территориальных реалий. На данный момент эксперт не видит готовности к сделке со стороны Киева. Подобными заявлениями Трамп может оказывать психологическое давление на стороны — он еще раз предлагает Путину и Зеленскому попытаться прийти к договоренностям, допустил специалист.

«Может быть, есть закулисные договоренности. Может, такие заявления Зеленского делаются на экспорт — для публики. Но, как показывает опыт, этот украинский режим очень слабо договороспособен. Поскольку он абсолютно нам враждебен и неприемлем в стратегической перспективе, то сделка должна быть заключена на таких условиях, чтобы этот режим в дальнейшем не мог причинить России никакой вред, то есть на наших условиях», — отметил политолог.

Москва выдвигает условия не просто из-за того, что Кремлю так хочется, это вопрос безопасности страны, подчеркнул Аграновский. По ее словам, Россия не первой начала противостояние, после распада СССР в 1991 года Москва рассчитывала на дружественные отношения с Киевом.

«Мы даже приглашали их в Евразийский союз, после чего в Киеве произошел переворот. С тех пор на Украине установилась враждебная, неприемлемая, агрессивная, националистическая власть — абсолютно непригодная для мирного сосуществования. При существовании режима Зеленского, я не думаю, что в обозримой перспективе будет заключена сделка. Единственный способ реально заключить сделку — это прекращение США финансирования этого режима, поставок оружия и разведданных. Все остальное, даже если бы мы хотели, для нас просто неприемлемо, потому что для нас это жизненная необходимость», — заявил эксперт.

Украина находится далеко от США, но имеет общую границу с Россией, поэтому то, что может быть приемлемо для Вашингтона, абсолютно неприемлемо для Москвы, объяснил Аграновский. Трамп понимает это, он уже несколько раз высказывался о том, что Украина ценнее для Кремля, чем для Белого дома, добавил политолог. По его словам, Москва готова к переговорам и уже неоднократно озвучивала свою позицию.

«Не готовы бандеровцы. Я не верю в какие-то разумные сделки с ними, просто исходя из курса истории. Мне кажется, эти люди недоговороспособны пока их не заставят. Пусть Трамп и заставит», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, когда может состояться еще один телефонный разговор Путина и Трампа.