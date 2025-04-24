«Конец света» близок: климатологи бьют тревогу — инфекции, ураганы, наводнения и засухи грозят человечеству

Минувший 2024 год стал знаковым в контексте изменений климата, обозначившийся рост температур может насторожить. Если тенденцию не остановить, человечество может столкнуться с серьезными последствиями, о которых интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор географических наук, профессор Наталья Сердитова. Изменения климата могут привести к учащению экстремальных погодных явлений — наводнений, засух, ураганов, повышению уровня моря и исчезновению многих видов.

Сценарии «конца света»

Журнал Nature Climate Change сообщил, что 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, что может говорить о переходе к средней температуре выше 1,5°C. Глобальное изменение климата является одной из самых серьезных угроз, с которыми сталкивается человечество. Хотя концепция «конца света» может звучать как крайняя мера, последствия климатических изменений действительно могут быть разрушительными, заявила Сердитова. Возможные сценарии катастрофических изменений необязательно связаны с полной гибелью планеты, но это не означает, что человечество не столкнется с коллапсом.

«Сценарии коллапса зависят от уровня и скорости изменения климата. По оценкам ученых, если мы не сумеем ограничить глобальное потепление до 1,5°C, нам могут грозить серьезные последствия уже в ближайшие десятилетия. B научных докладах Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) сценарии использовались с самого начала ее работы. Они основываются на различных уровнях выбросов парниковых газов и других факторов, влияющих на климат. Указанные сценарии изменения климата представляют разные уровни угрозы и последствий для нашей планеты в будущем», — рассказала эксперт.

Профессор Сердитова дала краткое объяснение каждого из возможных сценариев «конца света». Сценарии SSP3-7.0 и SSP5-8.5 предполагают высокий рост эмиссий парниковых газов. Это означает, что, если люди не примут меры, климатические изменения будут происходить быстрее и более интенсивно. В результате человечество может столкнуться с усилением разрушительных природных явлений — ураганов, наводнений, засух, а также увеличением средних температур, что негативно скажется на сельском хозяйстве, здоровье и жизни людей.

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Сценарий SSP2-4.5 подразумевает умеренные выбросы парниковых газов, продолжила профессор. Хотя прирост эмиссий будет сдержан в течение первой половины века, изменения климата все равно будут происходить, хотя и не так стремительно, как в первом случае. Это может привести к некоторым климатическим проблемам, но они будут более управляемыми, добавила Сердитова.

Более низкие уровни выбросов с возможным переходом к отрицательным эмиссиям СО2 в будущем рассматривают сценарии SSP1-1.9 и SSP1-2.6. Они означают, что человечество может не только остановить рост парниковых газов, но и начать очищать атмосферу. В результате, если удастся реализовать такие сценарии, климатические изменения будут минимальными, и люди смогут сохранить более стабильную и предсказуемую окружающую среду.

«Достижение температурных целей Парижского соглашения (1.5°C и 2°C) возможно, но потребует серьезного и решительного сокращения выбросов парниковых газов в первой половине XXI века и достижения нулевых и отрицательных чистых выбросов CO2 к 2050 году. Решение о целесообразности этих действий зависит от экономических и политических факторов на международных переговорах», — подчеркнула эксперт.

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Отсутствие изменений приведет к катастрофе

Сохранение выбросов парниковых газов на прежнем уровне может спровоцировать повышение средних глобальных температур на 2°C и выше, что приведет к необратимым последствиям, угрожая экосистемам, таким как коралловые рифы и леса, создавая условия для распространения инфекционных заболеваний и способствуя глобальной нестабильности, миграции населения и росту конфликтов из-за ресурсов, сообщила Сердитова.

«Без действий по сокращению выбросов, мы можем оказаться в мире, где изменения климата станут причиной глобальных конфликтов, миграции и ухудшения условий жизни. Одной из ключевых задач современности является разработка локальных стратегий адаптации к уже наблюдаемым и прогнозируемым климатическим изменениям. Адаптационные меры должны учитывать региональные особенности, такие как географическое положение, уязвимость экосистем и социально-экономические условия. Для их эффективной реализации необходимо междисциплинарное взаимодействие ученых, власти, бизнеса и гражданского общества», — заключила профессор.

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