Куда пойти работать: названы самые востребованные направления Москвы и Подмосковья

Сфера производства занимает лидирующую позицию среди наиболее востребованных направлений для работы в Москве и Московской области, выяснили аналитики «Авито Работы». Данная область занимает первое место по числу вакансий в регионе (+34% за год), среднее зарплатное предложение составляет 105 тысяч рублей. Данные исследования находятся в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Активный рост числа вакансий также наблюдается в сфере доставки, грузоперевозки и логистики (+34%), средняя зарплата — 108 тысяч рублей. Третье место среди востребованных направлений работы занимает сфера строительства (+47% предложений за год, средняя зарплата — 104 тысячи рублей). Количество вакансий в розничной и оптовой торговле за год увеличилось на 65% (средняя зарплата составляет 67,9 тысяч рублей), подняв сферу на четвертую строчку по популярности. Пятое место среди востребованных направлений занимает туризм (+68% вакансий за год) со средней зарплатой в 79 тысяч рублей.

По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, наиболее востребованными на рынке остаются квалифицированные специалисты для производства, строительства, логистики, продаж, ИТ-сферы.

Фото: [ freepik.com ]

«Мы ожидаем, что в ближайшем будущем список сфер с наибольшим числом вакансий значительно не изменится. При этом востребованы будут выпускники как с высшим, так и со средним профессиональным образованием», — отметил эксперт.

Наиболее перспективными в ближайшие десятилетия могут стать специальности на стыке смежных (и не только) отраслей, гуманитарных и технических наук. Губанов спрогнозировал рост спроса на инженерно-медицинских специалистов или, например, экологов, которые помимо узкоспециализированных знаний применяют ИИ-технологии и алгоритмы аналитики больших данных. Эксперт посоветовал студентам без опыта работы еще во время обучения обращать внимание на программы стажировок, практики, дополнительные курсы, которые предлагают работодатели, чтобы найти для себя лучшее место в будущем. В начале карьеры или при смене работы не стоит забывать про «мягкие» навыки.

«Независимо от опыта, образования и возраста специалисту необходимо развивать критическое мышление, креативность, навыки тайм-менеджмента и другие soft skills. Во всех сферах также все более востребованными становятся цифровые навыки, что дает преимущества по сравнению с другими кандидатами. Специалистам, планирующим изменить что-то в своей профессиональной жизни, можно рассмотреть возможности переобучения на смежную или новую востребованную профессию за счет работодателя либо просчитать варианты самостоятельного обучения. Первым шагом при выборе новой сферы должен стать анализ рынка труда», — посоветовал специалист.

Фото: [ freepik.com ]

Аналитики «Авито Работы» выяснили, что 21% жителей Москвы точно готовы сменить сферу работы, еще 27% респондентов, скорее всего, решились бы попробовать себя в новом деле. Частыми причинами для смены профессии служат стремление вырасти в доходе, развиваться, реализовать себя и желание открыть собственное дело.

Список наиболее высокооплачиваемых вакансий в Московской области весной 2024 года возглавляет сфера добычи, переработки угля, руд и других полезных ископаемых (средняя зарплата — 124,3 тысячи рублей, +31% за год). Далее идут продажи и обслуживание авто (124,1 тысячи рублей в среднем, +6% за год), техническое обслуживание, ремонт техники и оборудования (122 тысячи рублей, +4% за год), ремонт и отделка помещений (118,8 тысячи рублей, +6% за год) и транспортное машиностроение (118,6 тысячи рублей, +3% за год).

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