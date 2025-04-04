Лечат не только голову: названы неожиданные области применения антидепрессантов

Антидепрессанты назначаются пациентам не только при депрессии и тревожных расстройствах, но и при ряде других состояний, где они оказывают обезболивающее, седативное или нейропротекторное действие. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила врач-невролог Видновской клинической больницы Анна Копцева. Эксперт рассказала о пользе и возможных рисках при приеме антидепрессантов.

Кому надо принимать

Антидепрессанты были изобретены случайно, в 1950-х годах ученые изучали лекарства от туберкулеза и обнаружили, что у некоторых пациентов неожиданно улучшалось настроение. Это стало открытием первого антидепрессанта — ипрониазида. После появились другие группы препаратов, такие как трициклические антидепрессанты и ингибиторы обратного захвата серотонина (например, флуоксетин), сообщила врач. Антидепрессанты помогают не только при депрессии, но и в ряде других случаев. Невролог Копцева перечислила основные показания для приема препаратов:

Хроническая боль

Антидепрессанты, особенно трициклические (амитриптилин) и ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (дулоксетин, венлафаксин), помогают при нейропатической боли (диабетическая полинейропатия, постгерпетическая невралгия, радикулопатии); фибромиалгии; болях при рассеянном склерозе; атипичной лицевой боли. Препараты снижают чувствительность нервных окончаний и улучшают передачу болевых импульсов.

Мигрень и головные боли напряжения

Некоторые антидепрессанты (амитриптилин, венлафаксин) применяются для профилактики хронической мигрени и головных болей напряжения. Они помогают снизить частоту приступов и их интенсивность.

Паркинсонизм и болезнь Паркинсона

При этих заболеваниях часто развиваются депрессивные состояния. СИОЗС (например, сертралин) и бупропион помогают улучшить настроение и мотивацию, снижая апатию и тревожность.

Инсульт и постинсультная депрессия

Около трети пациентов после инсульта сталкиваются с депрессией, которая ухудшает реабилитацию. Антидепрессанты (эскиталопрам, нортриптилин) могут ускорить восстановление когнитивных функций и двигательных навыков.

Рассеянный склероз

Заболевание часто сопровождается депрессией, антидепрессанты помогают не только справляться с эмоциональным фоном, но и снижает хроническую усталость.

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Синдром раздраженного кишечника (СРК)

Данное заболевание относится к гастроэнтерологии, но в его развитии также играет роль нервная система. Антидепрессанты (амитриптилин, имипрамин, флуоксетин) снижают висцеральную гиперчувствительность и помогают при болях и спазмах.

Синдром хронической усталости

Дисбаланс нейромедиаторов играет важную роль в развитии синдрома хронической усталости. Антидепрессанты помогают улучшить общее самочувствие, сон и снизить усталость.

Тиннитус (шум в ушах)

Некоторые антидепрессанты (амитриптилин, миртазапин) уменьшают восприятие шума в ушах и снижают связанную с ним тревожность.

«Главная цель антидепрессантов — регулировать баланс нейромедиаторов (серотонина, норадреналина, дофамина) в головном мозге. Эти вещества отвечают за настроение, мотивацию и общий эмоциональный фон. Важно понимать, что эффект от антидепрессантов не наступает мгновенно. Обычно улучшение состояния начинается через 2-4 недели после начала приема», — отметила врач.

Обратная сторона медали

Прием антидепрессантов — это долговременная терапия, которая обычно длится от шести месяцев до года и более. В начале приема препаратов возможны побочные эффекты в виде головной боли, тошноты, снижения или повышения аппетита, сонливости или бессонницы, снижения либидо, предупредила Копцева. По ее словам, зачастую побочные эффекты от приема антидепрессантов проходят через 1-2 недели, когда организм адаптируется.

«Некоторые боятся, что антидепрессанты вызывают зависимость. Это не совсем так. Они не вызывают привыкания в классическом смысле, но при резком прекращении приема может возникнуть синдром отмены: головокружение, раздражительность, бессонница, ощущение «электрических разрядов» в голове. Чтобы этого избежать, прекращать прием нужно постепенно — под контролем врача», — подчеркнула невролог.

Не всем нужны антидепрессанты

Легкие формы депрессии можно попробовать лечить без приема медикаментов, продолжила Копцева. Пациентам могут помочь психотерапия (особенно когнитивно-поведенческая терапия), физическая активность (спортивные нагрузки повышают уровень эндорфинов), налаженный режим дня (регулярный сон, прогулки на свежем воздухе) и поддержка близких. При средней и тяжелой депрессии антидепрессанты могут быть жизненно необходимы, поскольку без них болезнь может затянуться на долгие годы, заключила врач.

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