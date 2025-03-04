Международный женский день 8 марта: история праздника и интересные факты

Международный женский день ежегодно отмечается в России 8 марта. Несмотря на то, что этот день празднуется много лет, не все знают, как в мире начали поздравлять женщин именно в этот день. Подробнее об истории и интересных фактах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История праздника

Международный женский день празднуется во многих странах мира и является символом борьбы женщин за права и равенство. История этого праздника насчитывает более ста лет, а его корни уходят в начало 20-го века. Тогда женщины начали активно выступать за свои права, включая право голоса, право на труд и равную оплату.

Первое празднование состоялось 28 февраля 1909 года в Нью-Йорке, оно было организовано социалистической партией Соединенных Штатов в память о марше женщин, произошедшем в 1908 году. Тогда женщины требовали улучшения условий труда и повышения зарплаты. В следующем, 1910 году, на Второй международной социалистической женской конференции в Копенгагене Клара Цеткин предложила идею создания Международного женского дня. Это предложение было единогласно поддержано, и 19 марта 1911 года в нескольких европейских странах, таких как Австрия, Дания, Германия и Швейцария, впервые был отмечен Международный женский день.

Когда 8 марта стало праздничным днем

Когда праздник начал отмечаться на международном уровне, именно 8 марта стало официальной датой. В 1917 году, во время Первой Мировой войны, женщины в России устроили забастовку, требуя «хлеба и мира». Эта акция стала стартовой точкой для Февральской революции, которая привела к свержению царского режима. В этом контексте 8 марта стало символом женского протеста и борьбы за права.

Фото: [ сommons.wikimedia ]

В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН официально провозгласила 8 марта Международным женским днем, который отмечается как день солидарности женщин в борьбе за свои права. С тех пор 8 марта стало важной датой для обсуждения вопросов феминизма, гендерного равенства и прав человека.

Ранее эксперт раскрыла преимущества характера и главную миссию тех, кто родился в марте.