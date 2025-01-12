Народные приметы на 13 января. Почему в Старый Новый год нельзя считать мелочь

Издавна 13 января празднуется канун Старого Нового года, а церковь проводит Отдание Рождества Христова. Подробнее о празднике и народных приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

С давних времен вечером 13 января было принято собираться семьей за праздничным столом. Люди зажигали свечи, чтобы привлечь удачу и проводятся обряды очищения, чтобы избавиться от негативной энергии старого года. Молодое поколение не пропускало колядки, обходя соседей. Выдавать детям сладости считалось благосостояния.

Молодые девушки всегда гадали в эту ночь на суженого, пытаясь узнать о своем будущем. Способы гадать были разные — от бросания обуви на улицу до чтения по звездам. Они создавали атмосферу волшебства и надежды. Не обходилось и без загадывания желаний на звезды. Это делали в полночь, когда небо укрыто звездами. Следует подумать о желаемом и проговорить это вслух.

Фото: [ медиасток.рф ]

Приметы

Если дрова березовые горят с треском в печи — жди крепких морозов;

Туман на Старый Новый год — к плодородному году;

Оттепель — лето будет дождливым;

Сильная вьюга — будет много орехов;

Принять колядовщиков в этот день — к счастью в Новом году;

На столе 13 января обязательно должны присутствовать блюда из свинины, чтобы скот был плодовитым;

Если небо звездное — будет много грибов и ягод, а люди станут здоровее;

Сны в ночь с 13 на 14 января считаются вещими;

Заболеть в Старый Новый год — к медленному выздоровлению;

Нельзя считать мелочь, так как это, согласно поверьям, к слезам;

Чтобы не встретить неприятности, нельзя произносить вслух слово «тринадцать».

Именины в этот день празднуют: Михаил и Петр.

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