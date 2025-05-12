Народные приметы на 13 мая: что можно и нельзя делать в день Иакова Зеведеева

Православная церковь 13 мая чтит память апостола Иакова Зеведеева. В народе день называют Яков теплый. О чем предупреждают поверья и приметы на 13 мая — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Иаков Зеведеев, вместе со своим братом Иоанном, был призван Иисусом из числа галилейских рыбаков, оставив все, чтобы следовать за своим Учителем. Наряду с Петром и Иоанном, Иаков входил в ближайший круг учеников Христа. Он был свидетелем Преображения Господня на горе Фавор, воскрешения дочери Иаира и Гефсиманского борения.

Однако жизненный путь Иакова был отмечен не только духовными откровениями, но и мученической смертью. Он стал первым из апостолов, принявшим мученическую кончину за свою веру. Согласно Деяниям святых апостолов, Иаков был обезглавлен в Иерусалиме по приказу царя Ирода Агриппы I около 44 года нашей эры.

Иаков Зеведеев считается покровителем паломников и путешественников, а его мощи, по преданию, покоятся в соборе Сантьяго-де-Компостела в Испании, куда ежегодно совершают паломничество тысячи верующих. В этот день не принято начинать новые дела и отправляться в дальний путь. Также не следует веселиться и устраивать шумные гулянья.

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Приметы

Цветет черемуха — будет холодно;

Камни фундамента повлажнели — к дождю;

Теплый тихий вечер сулит плодородное лето;

Небо затянуло тучами, загремел гром, но пчелы не спрятались — дождя не будет;

Теплая влажная погода — урожай хлеба удастся на славу;

Если восход ясный — лето будет солнечное;

Звезды спрятались — будет дождь;

Не принято веселиться и устраивать гулянья, чтобы не «сбить» рабочий настрой — занимались посевами и огородами;

Во время посевной не принято ссориться и грустить, чтобы дело быстрее спорилось;

Не принято отправляться в дальний путь, так как люди боялись неприятностей в дороге;

Не стоит начинать новые дела, потому что верили, что ничего не получится.

Именины в этот день отмечают: Игнатий, Яков, Никита, Максим, Клемент и Василий.

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