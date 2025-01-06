Народные приметы на 7 января. Что категорически нельзя делать в Рождество

Собор Пресвятой Богородицы и Рождество Христово отмечает православная церковь 8 января. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Собор Пресвятой Богородицы символизирует почитание Девы Марии как Матери Божией и ее роль в спасении человечества. Исторически этот праздник возник несколько веков назад, когда верующие собирались в храмах для молитвы и прославления Богоматери, обращаясь к ней с просьбами о помощи и заступничестве.

В некоторых странах принято проводить богослужения, освящать хлеб и вино, которые затем раздаются прихожанам. Также существует обычай организовывать ярмарки и благотворительные мероприятия, собирая средства на помощь нуждающимся. Приметы советуют отложить уборку и домашние дела, не готовить кисель и избавиться от старых вещей.

Фото: [ медиасток.рф ]

Приметы

Зяблик поет — к теплу;

Пригорела каша — пойдет снег;

Синички щебечут — к ночным заморозкам;

День особенно благоприятен для столяров и музыкантов;

Готовить и есть кисель в этот день — к покойнику;

Ребенка в этот день поднимали выше собственной головы, чтобы он рос высоким и крепким;

После заката на севере красно — к лютым морозам;

Родившийся в этот праздник вырастет хозяйственным;

На Собор Пресвятой Богородицы нельзя сквернословить;

Лучше отложить стирку и уборку, чтобы не накликать беду;

Нужно делать добрые дела, чтобы отпугнуть нечисть;

Желательно избавиться от старья, ненужного хлама и битой посуды.

Именины в этот день отмечают: Григорий, Илья, Константин, Михаил, Федор, Кристина, Мария.

Ранее стал известен гороскоп для всех знаков Зодиака с 6 по 12 декабря.