Народные приметы на 7 января. Что категорически нельзя делать в Рождество

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Фото: [freepik.com]

Собор Пресвятой Богородицы и Рождество Христово отмечает православная церковь 8 января. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Собор Пресвятой Богородицы символизирует почитание Девы Марии как Матери Божией и ее роль в спасении человечества. Исторически этот праздник возник несколько веков назад, когда верующие собирались в храмах для молитвы и прославления Богоматери, обращаясь к ней с просьбами о помощи и заступничестве.

В некоторых странах принято проводить богослужения, освящать хлеб и вино, которые затем раздаются прихожанам. Также существует обычай организовывать ярмарки и благотворительные мероприятия, собирая средства на помощь нуждающимся. Приметы советуют отложить уборку и домашние дела, не готовить кисель и избавиться от старых вещей.

медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

Приметы

  • Зяблик поет — к теплу;
  • Пригорела каша — пойдет снег;
  • Синички щебечут — к ночным заморозкам;
  • День особенно благоприятен для столяров и музыкантов;
  • Готовить и есть кисель в этот день — к покойнику;
  • Ребенка в этот день поднимали выше собственной головы, чтобы он рос высоким и крепким;
  • После заката на севере красно — к лютым морозам;
  • Родившийся в этот праздник вырастет хозяйственным;
  • На Собор Пресвятой Богородицы нельзя сквернословить;
  • Лучше отложить стирку и уборку, чтобы не накликать беду;
  • Нужно делать добрые дела, чтобы отпугнуть нечисть;
  • Желательно избавиться от старья, ненужного хлама и битой посуды.

Именины в этот день отмечают: Григорий, Илья, Константин, Михаил, Федор, Кристина, Мария.

Ранее стал известен гороскоп для всех знаков Зодиака с 6 по 12 декабря.

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