Народные приметы на 7 января. Что категорически нельзя делать в Рождество
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Собор Пресвятой Богородицы и Рождество Христово отмечает православная церковь 8 января. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Собор Пресвятой Богородицы символизирует почитание Девы Марии как Матери Божией и ее роль в спасении человечества. Исторически этот праздник возник несколько веков назад, когда верующие собирались в храмах для молитвы и прославления Богоматери, обращаясь к ней с просьбами о помощи и заступничестве.
В некоторых странах принято проводить богослужения, освящать хлеб и вино, которые затем раздаются прихожанам. Также существует обычай организовывать ярмарки и благотворительные мероприятия, собирая средства на помощь нуждающимся. Приметы советуют отложить уборку и домашние дела, не готовить кисель и избавиться от старых вещей.
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Приметы
- Зяблик поет — к теплу;
- Пригорела каша — пойдет снег;
- Синички щебечут — к ночным заморозкам;
- День особенно благоприятен для столяров и музыкантов;
- Готовить и есть кисель в этот день — к покойнику;
- Ребенка в этот день поднимали выше собственной головы, чтобы он рос высоким и крепким;
- После заката на севере красно — к лютым морозам;
- Родившийся в этот праздник вырастет хозяйственным;
- На Собор Пресвятой Богородицы нельзя сквернословить;
- Лучше отложить стирку и уборку, чтобы не накликать беду;
- Нужно делать добрые дела, чтобы отпугнуть нечисть;
- Желательно избавиться от старья, ненужного хлама и битой посуды.
Именины в этот день отмечают: Григорий, Илья, Константин, Михаил, Федор, Кристина, Мария.
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