Насилие и воровские понятия: каких принципов придерживаются сторонники АУЕ — история экстремистского движения

После признания экстремистским и запрета движения АУЕ* («Арестантский уклад един») многим ворам пришлось покинуть Россию, узнали корреспонденты «Ленты.ру» от источника, близкого к криминальному кругу. Как появилось и на чем основано опасное для людей сообщество — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Основа — воровские понятия

АУЕ* можно назвать криминальной субкультурой, в основе которой лежат воровские понятия. Сторонники движения, в том числе среди молодежи, склонны романтизировать жизнь заключенных и примерять на себя «тюремные законы» осужденных, не умеющие ничего общего с уставом исправительных учреждений. Насилие, воровство, угрозы и вымогательства — спутники тех, кто решил жить по законам криминала.

Эксперты считают, что до 2000-х годов движение АУЕ* имело влияние лишь внутри колоний, но после вместе с отбывшими наказание стало выходить за пределы тюрем. Существует мнение, что еще в 1950-е годы многие дети и подростки подчинялись воровским понятиям, насаждаемым заключенными, несмотря на отсутствие аббревиатуры АУЕ*.

«Зона» вместо школы

В 2011 году в поселке Приисковый Нерчинского района Забайкальского края полицейские выявили банду, напавшую на товарную контору и избившую местного сторожа. Участниками группировки оказались выходцы их благополучных семей — молодые люди возраста от 15 до 22 лет, навязывавшие воровские понятия даже в начальных классах своей школы. Среди детей были определены «смотрящие», учащиеся также сдавали деньги в «общак», часть средств организаторы банды переправляли в колонию в поселке.

Фото: [ istockphoto.com ]

Основное распространение криминальное движение получило среди молодежи Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. Однако насилие со стороны сторонников тюремной «секты» встречалось и в европейской части России. Так, в августе 2018 года компания из 15 подростков за несколько часов избила 16 прохожих на улицах Санкт-Петербурга. Беспрецедентный случай произошел в Бурятии в 2021 году — трое сторонников движения, уже признанного экстремистским на тот момент, избили пенсионера, отрезали ему ухо и сожгли. Возраст нападавших составлял от 14 до 28 лет.

В 2016 году в СМИ появилось сообщение, что движение АУЕ* распространилось в учебных заведениях в 18 российских регионах, среди которых была и Московская область. Приверженцы воровских понятий устроили из школ «зоны», распространяя в них насилие.

Вне закона

В 2017 году в Госдуму был внесен законопроект о запрете пропаганды преступных ценностей и криминального образа жизни. Окончательное решение было принято в 2020 году — Верховный суд РФ признал движение АУЕ* экстремистской организацией, его деятельность была запрещена на территории страны.

По данным издания «Лента.ру», за пять лет с момента запрета АУЕ* страну пришлось покинуть многим ворам. Основная часть криминального мира обосновалась в Турции и Испании, но «сходки» они все равно продолжили посещать, правда, уже дистанционно — с использованием Skype. Близкие к криминальному миру люди заявляют, что воровские понятия сегодня упростились, а некоторые и вовсе ушли навсегда. Воры в законе «действуют по приемлемости» и не стремятся сообщать о своем статусе, а сборы в «общак» стали добровольными. Многие бывшие «авторитеты» выбрали для себя семью, легализовались и открыли бизнес.

Ранее стало известно, что двое подростков в Кировской области попали в больницу из-за курения вейпов.

*Экстремистское движение, запрещенное в России