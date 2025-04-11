Не настолько мы разные: чем католическая Пасха отличается от православной

Православные христиане отмечают Пасху по старому юлианскому календарю, а католики и протестанты по григорианскому. Текущий год стал уникальным, дата празднования у православных и католиков совпадает — 20 апреля. Что объединяет и различает православную и католическую Пасху — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Главные отличия

На Пасху верующие радуются воскрешению Иисуса Христа, в православии праздник также называется Светлое Христово Воскресение. Слово «Пасха» происходит от еврейского «песах» — «перешагнуть», «пройти мимо», в переводе с греческого это означает «перерождение», «избавление». Праздник символизирует победу жизни над смертью, бытия над небытием, духовного над низменным. Пасха завершает Страстную неделю, посвященную последним земным дням Спасителя.

Предшествует главного христианскому празднику Великий пост, традиции которого значительно отличаются в православной и католической церкви. В христианстве Великий пост связан с числом 40 — столько дней Иисус Христос постился в пустыне. Великий пост в 2025 году у православных христиан длится с 3 марта по 19 апреля, у католиков — с 5 марта по 19 апреля.

Православные христиане непрерывно держат пост 48 дней, отказывая себе в пище животного происхождения и развлечениях. Католический пост менее строгий и начинается за 46 дней до Пасхи, но постятся верующие 40 дней, потому что воскресенья не считаются постными. Строгий пост у католиков приходится только на три дня: Пепельная среда (начало поста), Страстная пятница и Великая суббота, в остальные дни можно есть рыбу, яйца и молочные продукты, а также заниматься хобби.

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Православная и католическая Пасха отличается также украшением стола. В православии традиционно праздник встречают с куличами и крашеными яйцами. Символы Пасхи в католической церкви — шоколадные яйца и олицетворяющий плодородие и возрождение кролик.

Не такие разные

Несмотря на все различия, в традициях православной и католической Пасхи много общего. В православии праздник начинается с богослужения в полночь (около 23:00) — Пасхальной полунощницы. Католики служат первую пасхальную Литургию (Мессу) Пасхи после захода солнца в Великую Субботу. Утром в Пасхальное воскресенье служба проходит как в православных, так и в католических храмах, после нее верующие трапезничают и поздравляют близких.

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Католики, как и православные христиане, обращаются друг к другу в Пасху с традиционным поздравлением: «Христос воскрес!», получая в ответ: «Воистину воскрес!», при этом у европейцев не принято христосоваться.

Одним из главных символов Пасхи в православии и католицизме являются яйца. Православные христиане украшают куриные яйца, католикам же привычно угощать гостей, в особенности детей, шоколадными яйцами. Однако на Западе не принято «чокаться яйцами», католики ищут их — дети ищут и собирают в корзинку пластиковые яйца со сладостями, спрятанные родителями.

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