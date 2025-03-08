Несчастливая любовь: истории расставаний самой желанной невесты российской эстрады — Клавы Коки

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) — одна из самых завидных невест российской эстрады. Веселая, красивая и талантливая, но по-прежнему одна. После съемок проекта «Сердце Клавы» в жизни артистки появился шанс на семейную жизнь, но счастье закончилось. О романах и расставаниях певицы — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

До свадьбы не дошло

Клава Кока родом из Екатеринбурга, она с ранних лет знала, что станет певицей. Первый успех пришел к ней на проекте «Фактор А». После участия в шоу «Молодая кровь» в 2015 году Кока подписала контракт на сотрудничество с музыкальным лейблом Black Star. Песни Клавы не раз входили и возглавляли чарты. Многие из ее треков посвящены любви, но свою личную жизнь 28-летняя певица пока что не смогла устроить.

Артистка редко делится подробностями о своих романах. Однако известно, что на заре своей карьеры она состояла в отношениях с Дмитрием Курышкиным. Пара была вместе пять лет — с 2013 по 2018 годы, но до свадьбы дело так и не дошло, было принято решение о расставании.

Коке приписывали множество романов с коллегами по сцене, в том числе с Димой Биланом, Niletto, Егором Кридом, Алишером Моргенштерном*. С каждым из певцов она выпускала совместный трек. Ни один из слухов Клава не подтвердила. Спустя несколько лет после расставания с Курышкиным певица сама раскрыла подробности личной жизни, заявив, что встречается с блогером, чье имя начинается на букву «Д». Избранником Клавы Коки оказался Дима Гордей, в 2021 году пара мирно разошлась, выбрав карьеру, а не любовь.

Сердце Клавы разбито

Чувства вновь захлестнули певицу после шоу «Сердце Клавы». Артистка влюбилась в одного из участников — блогера и модель Александра Поверина. Казалось, что Кока нашла свое счастье, она даже публично признавалась, что хочет построить семью. Долгое время пара была вместе и даже съехалась, отношения продлились полтора года. Предложения певица за это время так и не получила, уже после расставания Поверин объяснил на шоу «Алена, блин!», что Клаве нужно было просто ждать, он хотел материально состояться, ведь для него свадьба очень серьезный шаг.

Фото: [ соцсети ]

Многие не верили в искренность чувств пары, называя их роман пиаром. Сама Кока по-прежнему убеждена, что Поверин все-таки любил ее. Расстались влюбленные из-за разного отношения к жизни, Клава уже хотела семью, а Александр был не готов. Об этом певица рассказала в интервью Дмитрию Диброву в программе «Сессия». Кока и Поверин отдалились друг от друга еще до разрыва, инициатором которого стала девушка.

Расставание далось Клаве тяжело, на «Шоу Воли» она призналась, что эта история до сих пор болезненная для нее. После разрыва ей было настолько грустно, что певица впервые написала лирический альбом. Однако жизнь продолжается, отметила Кока, заявив, что ее сердце свободно: «Мужчины, звоните».

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* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента