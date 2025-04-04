Нет денег даже на себя: как живут бежавшие в США солисты группы Little Big

Приставы прекратили взыскание долгов с лидера группы Little Big Ильи Прусикина* и солистки Софьи Таюрской, сообщили РИА Новости. Весной 2022 года пара эмигрировала в Америку, где попыталась начать новую жизнь, но, кажется, это не совсем получилось. Как живут бежавшие в США музыканты — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Невероятная популярность

До 2022 года группа Little Big действительно достигла популярности в России, артисты даже давали концерты за границей. Фишкой песен музыкантов были остросоциальные и политические темы, в своем творчестве они высмеивали американский истеблишмент и критиковали российское правительство. Несмотря на «жесткую» критику, группу даже хотели отправить на «Евровидение» в 2020 году.

В эфире передачи «Вечерний Ургант» Прусикин* презентовал песню для конкурса, который был отменен из-за пандемии коронавируса. Однако это не помешала клипу UNO стать самым популярным среди всех, что были записаны для «Евровидения». Год спустя Little Big вновь хотели отправить на конкурс представлять России, но на этот раз музыканты отказались сами.

Бежали в Америку

Весной 2022 года Прусикин* и Таюрская эмигрировали с Лос-Анджелес, США. Другие участники группы, в том числе продолживший работу над музыкальным проектом Jane Air Антон Лиссов, не стали покидать Россию. Уже в Америке пара выступила с громким антивоенным высказыванием, выпустив клип Generation Cancellation. После в интервью Прусикин* подтвердил точку зрения, озвученную в клипе, артист неоднократно подчеркивал, что всегда придерживался антивоенных взглядов.

В Лос-Анджелес музыканты перебрались также для того, чтобы закрепиться на международной сцене. Однако реальность оказалась далекой от мечты. В России у Прусикина* остались бывшая жена Ира Смелая, от которой он ушел к Таюрской, и их сын Добрыня. Семья упрекала музыканты в том, что он не высылает деньги им на помощь.

Фото: [ соцсети ]

«А у меня самого сейчас нет. А мне нужно есть, как-то жить. Или мне отдать жизнь свою? Безумно люблю сына, ему уже пять лет. Не видеть Добрыню – это такая мука», — признавался артист в ответ.

Долги и блокировка счетов

Летом 2024 года ФНС заблокировала банковские счета ИП Ильи Прусикина*, причиной этому стал долг около 183 тысяч рублей, писал телеграм-канал Mash. Однако также сообщалось, что артист может избежать погашения долга, если получит американское гражданство. Помочь в этом музыканту может ребенок, который родился у них с Таюрской осенью прошлого года в Штатах. После достижения совершеннолетия он сможет запросить гражданство США для родителей, считают эксперты.

Кроме того, ранее суд обязал Прусикина* оплатить госпошлину 817 рублей, а Таюрскую долг за услуги связи в размере 1,4 тысячи рублей. Однако накануне РИА Новости сообщили, что приставы прекратили исполнительное производство, потому что не нашли у артистов имущества, которое можно было бы взыскать.

Прусикин* продолжает жить в США и воспитывает там ребенка от Таюрской. Бывшая жена артиста Ира Смелая живет в России и растит их с музыкантом сына Добрыню, в феврале она получила предложение от танцора и музыканта Даниила Патлаха.

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* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента